Марафон чтения и литературное путешествие подготовили псковские библиотеки к Дню города

15:18, 17 июля 2017, ПАИ

В рамках празднования Дня города сотрудники библиотек Пскова подготовили для жителей и гостей города обширную программу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, 20 июля в 11:00 в Центре детского чтения (улица Розы Люксембург, 23), библиотеках «Радуга» (улица Новоселов, 11) и «ЛиК» (Октябрьский проспект, 21) состоится марафон чтения по книге Ю. В. Степанова «Легенды и предания Псковщины».

В это же время псковичей ждет литературно-познавательное путешествие «Город удивительной судьбы» в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева (улица Труда, 20).

Также в этот день будет работать интерактивная праздничная площадка «О, Псков мой, город книгочей!», которая познакомит жителей и многочисленных гостей праздника с историей Пскова. Мероприятие пройдет в библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» (улица Николая Васильева, 83а) в часы работы учреждения.

21 июля в 9:00 и 22 июля в 10:00 в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва (Октябрьский проспект, 19а) пройдут седьмые Василевские чтения, посвященные памяти псковского краеведа, Почётного гражданина Пскова И. Василёва, 180-летию коллекционера, собирателя псковских древностей Ф. Плюшкина и 140-летию краеведа, исследователя Псковского края Л. Софийского.

22 июля в 12:00 гостей ждет торжественное мероприятие, посвященное присвоению имени поэта и воина Игоря Григорьева, в библиотеке - Центре общения и информации (улица Юбилейная, 87а). Во время мероприятия прозвучат стихотворения и песни на стихи Игоря Григорьева, а также будет открыта фотовыставка выпускницы Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Ольги Базылевой «Декорации умершего мира».

23 июля в 18:00 в Центральной городской библиотеке (улица Конная, 6) состоится презентация книги «Псков нашего детства» писателя, издателя, директора Историко-культурного центра «Самолва», лауреата национальной премии «Культурное наследие» Владимира Потресова. Перед зрителем предстанут старинные улицы, дворы и парки старого Пскова. В книге представлены более 400 уникальных фотографий средневекового Пскова.

24 июля в 12:00 в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева (улица Труда, 20) для псковичей и гостей города будет работать интерактивная праздничная площадка «Посвящаю, мой город, тебе!»