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Общество

Псковичам предлагают выбрать фильмы, которые бесплатно покажут в рамках акции «Ночь кино»

27 августа вечером в Пскове, Великих Луках, Опочке, Порхове и Себеже будут бесплатно демонстрировать популярные отечественные фильмы в рамках акции «Ночь кино». Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет во всех регионах страны второй год подряд. В связи с этим Фонд кино совместно с Министерством культуры РФ объявили интернет-голосование за фильмы, которые покажут во время акции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете Псковской области по культуре.

В списке представлены картины, вышедшие на экраны в последние полтора года. Среди них «Время первых», «28 Панфиловцев», «Викинг», «Кухня. Последняя битва», мультфильмы «Смешарики: Легенда о золотом драконе», «Три богатыря и Морской царь» и многие другие. Проголосовать можно за любое количество фильмов из списка.

Голосование продлится до 25 июля. По его итогам выберут трех лидеров по числу набранных голосов. Отдать свой голос можно тут.

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