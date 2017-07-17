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Общество

Победители конкурса СМИ «Ганза - связь времен» получат награды 21 июля

21 июля состоится награждение победителей V Международного конкурса СМИ «Ганза - связь времен», в котором участвуют 25 СМИ, предоставившие 91 работу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Пскова, по сравнению с прошлым годом количество работ увеличилось почти вдвое, на IV конкурс были представлены 50 работ от 26 СМИ. В каждой из семи номинаций будут определены три первых места. Возглавляет профессиональное и общественное жюри президент Международного пресс-клуба «Hansa-Media» (Великий Новгород) Светлана Лебедева.

Напомним, что целью данного конкурса является сближение и взаимопонимание народов России и Европы, развитие межмуниципального сотрудничества в сферах торговли, бизнеса, культуры, туризма, инвестиций на основе исторического и современного опыта ганзейских связей. Одна из важнейших составляющих конкурса - бережное отношение к истории, популяризация проводимых под эгидой Международного Ганзейского союза ежегодных Международных Ганзейских дней и инициированных Союзом Русских Ганзейских городов Русских Ганзейских дней как масштабных площадок для продвижения культурного, туристического и делового сотрудничества и уникального формата событийного туризма.

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