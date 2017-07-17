ПАИ-live c советником президента по правам человека состоится 18 июля

16:38, 17 июля 2017, ПАИ

В Пскове проходит выездное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ. Сегодня, 17 июля, члены Совета познакомились с работой псковского Центра лечебной педагогики и местного отделения Красного Креста, побывали в Кремле, также они проведут прием жителей региона по личным вопросам.

Завтра в Пскове состоится несколько круглых столов: по проблемам соблюдения социальных прав жителей Псковской области, по участию местного гражданского сообщества в сохранении культурного наследия и по правам людей, находящихся в местах лишения свободы.

Возглавляет Совет по правам человека Михаил Федотов, который 18 июля в 15:00 станет гостем прямого эфира проекта ПАИ-live.

Гость расскажет, на что жаловались жители Псковской области членам Совета по правам человека, что он думает о псковском градостроении? Свои вопросы Михаилу Федотову можно оставить на странице ПАИ-live.