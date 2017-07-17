0
18:14
Фаер-шоу состоится в финале фестиваля «ПАРК-ПРОФИ 2017»
18:06
До +23 градусов ожидается в Псковской области 18 июля
17:24
Мужчина на кухне - 2.0. № 14: Спагетти по-болонски и чипсы из лаваша (ФОТО, ВИДЕО)
16:47
Новый модельный ряд Chery презентует «Савва-Авто» на фестивале «ПАРК-ПРОФИ» в Пскове
16:38
ПАИ-live c советником президента по правам человека состоится 18 июля
15:58
Почти 1200 человек намерены участвовать в выборах в Псковской области
13:43
Члены Совета при президенте посетили Псковский кремль
Еще новости
Общество

Специалисты «Псковэнерго» восстановили электроснабжение на Завеличье в Пскове

Специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» оперативно восстановили электроснабжение части города Пскова на Завеличье, прерванное из-за повреждения кабельной линии 10 кВ техникой одной из жилищно-коммунальных служб города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

Инцидент произошел 17 июля в 11:04 на улице Доставалова и коснулся участков улиц Печорской, Коммунальной, Шестака и Рижского проспекта. Помимо 21 многоэтажного жилого дома без света оказались насосная станция, центральный теплопункт, два детских сада и школа. 

Специалисты «Северных электрических сетей» «Псковэнерго» вывели аварийный участок линии в ремонт, выполнили оперативные переключения и уже в 12:32 запитали всех потребителей по резервным схемам.

В предприятии напомнили, что проведение земляных работ в городах и районных центрах Псковской области, где сосредоточено большое количество различного рода подземных коммуникаций, недопустимо без предварительного согласования с энергокомпанией и без выезда её представителя непосредственно на место проведения работ.   

Все действия в охранных зонах линий электропередачи, а это может быть любое строительство, посадка и вырубка деревьев, работа крана, подъемника, бурильной машины и прочее, могут не только привести к перебоям в электроснабжении, но и представляют смертельную опасность для жизни людей.

Кроме того, специалисты «Псковэнерго» предупреждают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Обо всех случаях  повреждения энергооборудования необходимо сообщать на единый телефон «горячей линии»  МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52 (звонок бесплатный).  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фаер-шоу состоится в финале фестиваля «ПАРК-ПРОФИ 2017»
17 июля 2017
Фаер-шоу состоится в финале фестиваля «ПАРК-ПРОФИ 2017»
До +23 градусов ожидается в Псковской области 18 июля
17 июля 2017
До +23 градусов ожидается в Псковской области 18 июля
Новый модельный ряд Chery презентует «Савва-Авто» на фестивале «ПАРК-ПРОФИ» в Пскове
17 июля 2017
Новый модельный ряд Chery презентует «Савва-Авто» на фестивале «ПАРК-ПРОФИ» в Пскове
ПАИ-live c советником президента по правам человека состоится 18 июля
17 июля 2017
ПАИ-live c советником президента по правам человека состоится 18 июля 1
Почти 1200 человек намерены участвовать в выборах в Псковской области
17 июля 2017
Почти 1200 человек намерены участвовать в выборах в Псковской области
Члены Совета при президенте посетили Псковский кремль
17 июля 2017
Члены Совета при президенте посетили Псковский кремль 5
Массовая зарядка, эстафеты и конкурсы ждут псковичей у ТК «Империал» в День города
17 июля 2017
Массовая зарядка, эстафеты и конкурсы ждут псковичей у ТК «Империал» в День города 1
Подарки для участников и дегустацию для гостей готовит «Столбушинский продукт» к фестивалю «ПАРК-ПРОФИ»
17 июля 2017
Подарки для участников и дегустацию для гостей готовит «Столбушинский продукт» к фестивалю «ПАРК-ПРОФИ»

Идет загрузка...