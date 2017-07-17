Специалисты «Псковэнерго» восстановили электроснабжение на Завеличье в Пскове

16:33, 17 июля 2017, ПАИ

Специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» оперативно восстановили электроснабжение части города Пскова на Завеличье, прерванное из-за повреждения кабельной линии 10 кВ техникой одной из жилищно-коммунальных служб города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

Инцидент произошел 17 июля в 11:04 на улице Доставалова и коснулся участков улиц Печорской, Коммунальной, Шестака и Рижского проспекта. Помимо 21 многоэтажного жилого дома без света оказались насосная станция, центральный теплопункт, два детских сада и школа.

Специалисты «Северных электрических сетей» «Псковэнерго» вывели аварийный участок линии в ремонт, выполнили оперативные переключения и уже в 12:32 запитали всех потребителей по резервным схемам.

В предприятии напомнили, что проведение земляных работ в городах и районных центрах Псковской области, где сосредоточено большое количество различного рода подземных коммуникаций, недопустимо без предварительного согласования с энергокомпанией и без выезда её представителя непосредственно на место проведения работ.

Все действия в охранных зонах линий электропередачи, а это может быть любое строительство, посадка и вырубка деревьев, работа крана, подъемника, бурильной машины и прочее, могут не только привести к перебоям в электроснабжении, но и представляют смертельную опасность для жизни людей.

Кроме того, специалисты «Псковэнерго» предупреждают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Обо всех случаях повреждения энергооборудования необходимо сообщать на единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52 (звонок бесплатный).