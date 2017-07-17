117 одарённых детей отдохнут в невельском лагере «Звёздный»

21:41, 17 июля 2017, ПАИ

Профильная смена «Псковские узоры» для одаренных детей в сфере культуры и искусства началась в оздоровительном лагере «Звёздный» в Невельском районе 15 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном коллежде искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Цель программы творческого лагеря – приобщение детей к хоровому искусству. В творческой смене примут участие 117 детей и подростков, в числе которых учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, а также воспитанники детских творческих коллективов учреждений культуры Пскова, Великих Лук, Острова, Гдова, Дно, Пустошки.

Руководитель смены – преподаватель ДШИ города Пскова Ольга Никитина, руководитель творческой программы – преподаватель колледжа искусств Марина Чебан, педагогический состав сформирован из руководителей детских творческих коллективов, преподавателей детских школ искусств, преподавателей и студентов колледжа искусств.

Задачи программы творческой смены - создание условий для работы детей в хоровом коллективе, приобретения новых знаний, расширения кругозора, а также развитие творческих способностей участников, совершенствование их исполнительского уровня, повышение профессионального мастерства руководителей и преподавателей.

По убеждению организаторов, такая смена позволит решить один из актуальных вопросов - обеспечение максимально комфортной среды для творчески одаренных детей, реализует их права на поощрение таланта. Кроме того, организованный активный отдых способствует снятию физического и психологического напряжения, накопившегося за учебный год, отметили в колледже.

В программе смены «Псковские узоры» – День творчества, Фестиваль эстрадной музыки, презентации ДШИ и ДМШ, конкурс красоты и талантов, конкурс клипов, творческая встреча с коллективом «Трубадур» города Великие Луки, День Нептуна, Фестиваль сольной песни «Звездные голоса», игры.

В лагере будут проходить ежедневные учебные занятия в творческих секциях и лабораториях, основные часы которых займут постановочная и репетиционная работа. В программу смены включена работа над новыми концертными номерами.

По замыслу руководителей, широкое применение в фестивальной смене найдет форма концертных выступлений. Таким образом, все участники лагеря «Звездный» смогут познакомиться с различными видами искусства и поучаствовать в интерактивных программах.