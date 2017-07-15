16 тонн белорусских огурцов не попали в Псковскую область

22:49, 17 июля 2017, ПАИ

16 июля в контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района запрещен ввоз из Белоруссии партии свежих огурцов весом 16 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Автотранспортное средство возвращено на территорию страны-экспортера на основании пункта 3.9.5 «Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318 (в редакции Совета Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2016 года).

Представитель владельца груза привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ).