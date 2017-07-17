53 превышения весовых параметров грузов выявлены в Псковской области за полгода

17:30, 17 июля 2017, ПАИ

За первое полугодие специалисты отдела весового контроля ГБУ ПО «Псковавтодор» в рамках проведения работ по выявлению фактов несанкционированных перевозок грузов с превышением установленных весовых параметров произвели более 250 взвешиваний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по транспорту.

По результатам проведенных проверок выявлены 53 случая превышения нормативных параметров полной массы и осевых нагрузок с привлечением к административной ответственности.