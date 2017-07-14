Завершается строительство спортплощадки у лицея на Пароменской в Пскове

17:25, 17 июля 2017, ПАИ

В Пскове завершается строительство универсальной спортивной площадки у лицея № 4 на Пароменской, 9. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, после окончания всех работ на многофункциональной площадке можно будет играть как в мини-футбол, так и в волейбол, баскетбол, заливать зимой каток.

Площадь новой спортивной площадки составит более 800 кв. метров. Финансирует строительство объекта в полном объеме муниципалитет, из бюджета города Пскова выделены около 4,4 миллиона рублей. На сегодняшний день выполнены 70% работ, проведены все необходимые действия по подготовке основания под универсальную спортплощадку - это разработка грунта, дренаж, планировка, устройство подстилающего слоя из песка и щебня, ограждение. Территория, на которой ведется строительство, входит в границы исторического поселения «Город Псков»», поэтому начало работ и их дальнейшее проведение было согласовано с Псковским археологическим центром.

«Коллектив школы искренне радуется, поскольку на новой площадке можно будет проводить интересные уроки физкультуры, осуществлять внеклассную спортивно-массовую работу среди детей. В планах школы - после торжественного открытия площадки наладить здесь работу и во внеурочное время», - подчеркнула и. о. директора лицея Анна Григорьева.

В настоящее время ведется прокладка кабелей и столбов освещения, после чего будет произведена укладка искусственного покрытия, которое изготовлено из устойчивой к перепаду температур специальной смеси полиуретановой заливки и резиновой крошки. Открыть новую спортивную площадку планируется не позднее 15 августа.