0
14:54
Завершен прием заявок на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
09:22
Андрей Никифоров стал ещё одним участником автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
16:25
Первенство России по велоспорту среди юниорок пройдет в Псковской области в 7-й раз
08:03
Заявку на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» прислал Сергей Кудрявцев, который уже становился победителем
09:27
Псковичка заняла третье место на чемпионате ВС РФ по парашютному спорту
13:10
Ралли «900 озёр», первый скоростной участок (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10:08
В Опочке стартовало ралли «900 озёр»
Еще новости
Спорт

Завершается строительство спортплощадки у лицея на Пароменской в Пскове

В Пскове завершается строительство универсальной спортивной площадки у лицея № 4 на Пароменской, 9. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, после окончания всех работ на многофункциональной площадке можно будет играть как в мини-футбол, так и в волейбол, баскетбол, заливать зимой каток.

Площадь новой спортивной площадки составит более 800 кв. метров. Финансирует строительство объекта в полном объеме муниципалитет, из бюджета города Пскова выделены около 4,4 миллиона рублей. На сегодняшний день выполнены 70% работ, проведены все необходимые действия по подготовке основания под универсальную спортплощадку - это разработка грунта, дренаж, планировка, устройство подстилающего слоя из песка и щебня, ограждение. Территория, на которой ведется строительство, входит в границы исторического поселения «Город Псков»», поэтому начало работ и их дальнейшее проведение было согласовано с Псковским археологическим центром.

«Коллектив школы искренне радуется, поскольку на новой площадке можно будет проводить интересные уроки физкультуры, осуществлять внеклассную спортивно-массовую работу среди детей. В планах школы - после торжественного открытия площадки наладить здесь работу и во внеурочное время», - подчеркнула и. о. директора лицея Анна Григорьева.

В настоящее время ведется прокладка кабелей и столбов освещения, после чего будет произведена укладка искусственного покрытия, которое изготовлено из устойчивой к перепаду температур специальной смеси полиуретановой заливки и резиновой крошки. Открыть новую спортивную площадку планируется не позднее 15 августа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Завершен прием заявок на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
14 июля 2017
Завершен прием заявок на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Андрей Никифоров стал ещё одним участником автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
14 июля 2017
Андрей Никифоров стал ещё одним участником автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Первенство России по велоспорту среди юниорок пройдет в Псковской области в 7-й раз
12 июля 2017
Первенство России по велоспорту среди юниорок пройдет в Псковской области в 7-й раз
Заявку на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» прислал Сергей Кудрявцев, который уже становился победителем
11 июля 2017
Заявку на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» прислал Сергей Кудрявцев, который уже становился победителем
Псковичка заняла третье место на чемпионате ВС РФ по парашютному спорту
10 июля 2017
Псковичка заняла третье место на чемпионате ВС РФ по парашютному спорту
Ралли «900 озёр», первый скоростной участок (ФОТОРЕПОРТАЖ)
08 июля 2017
Ралли «900 озёр», первый скоростной участок (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Опочке стартовало ралли «900 озёр»
08 июля 2017
В Опочке стартовало ралли «900 озёр»
Церемония открытия ралли «900 озёр» проходит в Опочке
07 июля 2017
Церемония открытия ралли «900 озёр» проходит в Опочке

Идет загрузка...