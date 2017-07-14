В рыбной ловле, теннисе и паркуре будут соревноваться псковичи в День города

17:42, 17 июля 2017, ПАИ

22 - 23 июля в Пскове пройдут спортивные праздники, приуроченные к Дню города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, 22 июля в 8:00 на левом берегу реки Великой от городского пляжа до Комсомольской площади начнут забрасывать удочки участники фестиваля рыбной ловли «Псковская уха». По подсчетам организаторов, пробовать свои силы в ужении рыбы соберутся до 150 участников не только из Пскова, но и других городов России.

В 10:30 у гребной базы ДЮСШ «Ника» стартует традиционная регата по гребле на байдарках и каноэ «Псковская ладья».

В 11:00 в спортивном зале Кооперативного техникума начнется турнир по настольному теннису. Эти соревнования, как и регата «Псковская ладья», будут проходить два дня. Победители в них определятся 23 июля.

В этот же день в 12:00 на стадионе «Машиностроитель» откроется традиционный спортивный фестиваль «Вместе - значит лучше!». В рамках фестиваля пройдут соревнования по мини-футболу «Футбол - моя стихия», в которых в течение дня примут участие команды «Органы местного самоуправления», «Псков» (ветераны), «Великие Луки», а также команда представителей городов-партнеров. Финальная игра состоится в 17:00. Кроме того, среди заявленных спортивных мероприятий данного фестиваля - чемпионат по пляжному волейболу, стритболу и дартсу.

На городском пляже в 12:00 для любителей экстремальных видов спорта откроются состязания по паркуру. Там же спортсмены-гимнасты смогут продемонстрировать своё мастерство в упражнениях на брусьях и турниках в рамках фестиваля «Street Workout».

Для самых маленьких псковичей будут организованы велосипедные соревнования. В них смогут принять участие дети от 2-х до 10-ти лет.