Мужчина на кухне - 2.0. № 14: Спагетти по-болонски и чипсы из лаваша (ФОТО, ВИДЕО)

17:24, 17 июля 2017, ПАИ

У нового героя проекта «Мужчина на кухне», Сергея Макарченко, длинная должность: генеральный директор Регионального оператора – Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области. Впрочем, многим псковичам он больше известен как политик: в недавнем прошлом - депутат областного Собрания и координатор регионального отделения ЛДПР.

По словам Сергея, в свое время готовить его научила мама. «Хотела сделать из меня самостоятельного человека, да и я стремился ей помогать», - объясняет он. Впрочем, кулинарные навыки не пригодились: «В 16 лет я ушел в училище [Рязанское высшее Воздушно-десантное командное училище - ПАИ], а потом в первый раз женился, и с тех пор всегда был кто-то, кто мне готовил». Тем не менее, смеется Сергей Макарченко, «мама всем моим женам рассказывала: «А ты знаешь, Сережа раньше умел готовить!»

В Рязанском училище ВДВ, по словам Макарченко, в середине 1990-х кормили не важно. «Когда я, будучи еще курсантом, приехал на стажировку в 76-ю дивизию, то был удивлен, как хорошо кормят солдат», - вспоминает он. Правда, были лайфхаки: «Если сказать повару в училище, что ты женатый, то всегда можно было получить что-то сверх пайка: женатых жалели». Со второго курса он и еще несколько курсантов снимали квартиру в городе. «Вырвавшись на волю, ели, в основном, пельмени и жареную курицу - то, что казалось самым вкусным», - вспоминает Макарченко.

Бывало, что во время учений курсантов-десантников на несколько дней «забывали» в лесу. Разумеется, без провианта. «Некоторые ели лягушек, - рассказывает он. - Говорили, что по вкусу они похожи на курицу. Но я не ел: их мало было, и маленькие: все равно не наешься».

Работая в аппарате ЛДПР, Сергей Макарченко много времени проводил в командировках по южным и кавказским регионам, так что хорошо изучил тамошнюю кухню. Далеко не все они его впечатлили. «В Чечне и Ингушетии вообще нет кухни», - уверен он. Зато теперь приличная кавказская кухня, по его мнению, есть и в Пскове: «Можно даже найти приличный хаш».

Для проекта ПАИ Сергей Макарченко приготовил простое и сытное блюдо: спагетти с соусом болоньезе. «Это самое сложное из простых блюд, которые я теперь готовлю», - поясняет он. А «на бонус» гость «Мужчины на кухне» предпринял кулинарный эксперимент и впервые попробовал сделать «здоровые» чипсы из лаваша.

Ингридиенты:

- свиной фарш;

- томатный соус;

- спагетти;

- лук;

- базилик.

Рецепт:

Мелко нарезаем и обжариваем лук.

Параллельно ставим вариться пасту.

Затем добавляем в сковороду фарш.

А когда фарш уже готов – добавляем томатный соус. Я предпочитаю использовать уже готовый. Улучшим результат с помощью зелени: базилик будет в самый раз.

Спагетти тем временем уже сварились. Перед окончанием варки добавим в кастрюлю немного растительного масла: чтобы не слипались.

Все, можно подавать на стол!

Ингридиенты:

- чеснок;

- укроп;

- оливковое масло;

- лаваш.

Рецепт:

В миску выдавим чеснок, добавим мелко порезанный укроп и оливковое масло. Полученной массой смажем листы тонкого лаваша.

Порежем его на квадратики, положим на противень и поставим в духовку.

Несколько минут – и у нас отличные хрустящие «чипсы» со вкусом укропа и чеснока. Но если в составе чипсов из пачки целый алфавит, - всякие там «Е» и тому подобная гадость, - то в лаваше – только вода, мука и соль. Натуральный продукт, а вкус – не хуже!

Редакция Псковского агентства информации выражает благодарность гипермаркету «Империал» за предоставленные продукты, из которых получаются отличные блюда!