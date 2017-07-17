151 ДТП произошло в Пскове за полгода

18:05, 17 июля 2017, ПАИ

За 6 месяцев в Пскове произошло 151 ДТП, в которых погибли 5 человек и 186 получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По вине водителей, управлявших транспортными средством в состоянии опьянения, зарегистрированы 13 ДТП, в них погибли 4 человека и 20 человек пострадали.

На дорогах города выявлен 291 водитель, совершивший правонарушение, предусмотренное частями 1,3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения) и статьёй 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). По статье 264.1 УК РФ составлено 63 материала.

Материалы в отношении 291 водителя направлены в суды для принятия решения. По решению суда в отношении 37 водителей применена санкция в виде административного ареста (до 15 суток), 182 водителя лишены права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2-х лет, а также наложен административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

В этой связи полиция просит сообщать о фактах управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения по телефону доверия УМВД России по Псковской области: 59-22-33 или 02.