Более 100 тысяч заплатил за моральный вред виновник ДТП в Островском районе

17:55, 17 июля 2017, ПАИ

В отделе судебных приставов Островского и Палкинского районов завершено взыскание суммы морального вреда, который выплатил потерпевшему виновник ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Псковской области

Решение о взыскании морального вреда в размере 110 тысяч рублей принял Островский городским суд в октябре 2016 года. В феврале исполнительный лист поступил на принудительное исполнение к судебным приставам. В рамках исполнительного производства взыскание задолженности проводилось в виде ежемесячных проплат в размере 2 тысяч рублей. Кроме того, должник был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации. В конце марта на монитор и системный блок должника также был наложен арест.

В июле судебный пристав-исполнитель вручил ему требование на предоставление водительского удостоверения, а также предупреждение на ограничение в специальном праве. Через несколько дней должник на приеме у судебного пристава-исполнителя погасил остаток задолженности наличными, выплатив вместе с исполнительским сбором около 107 тысяч рублей. Таким образом, моральный вред теперь компенсирован полностью.

Отметим, в течение первой половины текущего года в отделах судебных приставов Псковской области окончены и прекращены 134 исполнительных производства о взыскании морального вреда, взысканная сумма по производствам этой категории равна 6,8 миллионов рублей.