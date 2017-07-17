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На псковском кладбище разбит памятник маме и дочке, погибшим в авиакатастрофе над Египтом

Надгробный памятник, установленный на могиле Ирины и Алисы Витальевых на кладбище под Псковом, разбит неизвестными. Об этом сообщают близкие погибших в социальных сетях. 

Фото из социальных сетей

Фотографии расколотого надгробия выложены в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте». Псковичи, комментирующие происшествие, склоняются к версии о том, что памятник пострадал от рук вандалов.

Напомним, Ирина Витальева и ее дочь Алиса погибли в результате теракта 31 октября 2015 года, когда над Синайским полуостровом взорвался пассажирский лайнер А321 рейса 7К9268 «Шарм-эль-Шейх - Петербург».

В результате взрыва погибли 224 человека, 9 из которых были псковичами.

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