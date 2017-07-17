Житель Пыталово убил посетителя бара за буйный нрав

19:31, 17 июля 2017, ПАИ

Островский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Псковской области возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в ночь на 16 июля в баре в Пыталово подозреваемый, которому не понравился буйный нрав потерпевшего, ударил его кулаком в голову. В результате черепно-мозговой травмы потерпевший скончался.

В настоящее время подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.