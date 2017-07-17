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По запаху и торчащим из кладовой ногам великолучанка нашла труп соседа

14 июля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в кладовой одного из частных домов в городе Великие Луки тела неустановленного мужчины с гнилостными имениями и размозжением головы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), сообщили Псковскому агентству информации в  Следственном управлении СК РФ по Псковской области.

Из материалов уголовного дела следует, что 14 июля соседка, почувствовав запах разложения, заглянула через разбитое окно в дом, где увидела торчащие из кладовой ноги, о чем сообщила в органы правопорядка. Согласно предварительным данным медицинского судебного исследования, смерть пострадавшего наступила в результате множественных открытых переломов свода и основания черепа за одну-две недели до обнаружения тела.

По версии следствия, к преступлению причастен хозяин жилища, который 7 июля, поссорившись с проживающем у него в доме потерпевшим, затаил обиду и, дождавшись, когда последний задремлет, нанес ему множество ударов молотков в область головы. Убив потерпевшего, он спрятал тело в кладовую и скрыл следы преступления, после чего продолжил проживать в указанном жилище, пока на трупный запах не обратили внимание проживающие по соседству люди.

В настоящее время гражданину предъявлено обвинение в убийстве, по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся мероприятия, направленные на установление личности потерпевшего. 

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