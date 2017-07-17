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Общество

Дом ребенка в Печорах получил высокую оценку членов президентского совета по правам человека

17 июля члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека посетили областной дом ребенка для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением психики в городе Печоры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Руководитель учреждения Наталья Вишневская рассказала гостям, что на базе Дома ребенка организовано временное проживание детей дошкольного возраста по состоянию здоровья. Здесь живут как дети-сироты, так и те, у кого есть родители. Они проходят здесь реабилитацию, получают круглосуточный уход, и это единственное в области учреждение такого рода. Сейчас здесь проживают 35 малышей, один из них сегодня вернулся в родную семью.

Члены делегации прошли по зданию, зашли в группы, где пообщались с ребятами, вместе поиграли и почитали книги.

В завершение осмотра председатель Постоянной комиссии по гражданскому участию в обеспечении права на охрану здоровья Раиса Лукутцова констатировала, что помещения областного дома ребенка находятся в хорошем состоянии, коллектив — профессиональный, а воспитанники — ухоженные и чистые. «Здесь очень профессиональный и грамотный коллектив. Заведующая с большим стажем. Дети ухоженные и развиваются согласно возрасту. Все это заслуживает благодарности», — сказала правозащитница.

Также Раиса Лукутцова похвалила председателя Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игоря Потапова и начальника Главного государственного управления социальной защиты населения Армена Мнацаканяна за внимание к подопечным и неравнодушное отношение к работе.

В заключение председатель Постоянной комиссии по гражданскому участию в обеспечении права на охрану здоровья отметила, что была последний раз в Псковской области 15 лет назад, и обратила внимание на положительные изменения в архитектурном облике города Пскова, его ухоженность и чистоту.

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