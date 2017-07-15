Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов посетил ОЭЗ «Моглино»

20:08, 17 июля 2017, ПАИ

17 июля председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов в рамках рабочего визита в Псковскую область посетил площадку особой экономической зоны «Моглино». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Генеральный директор управляющей компании ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич рассказала Михаилу Федотову, что ОЭЗ «Моглино» — единственная на Северо-Западе экономическая зона промышленно-производственного типа. Она одна из самых молодых, но динамично развивающихся. На сегодняшний день у особой экономической зоны «Моглино» шесть резидентов, два из которых заканчивают строительство заводов, остальные готовятся выйти на площадку. Особая экономическая зона — одна из точек роста экономики региона, источник новых рабочих мест, дополнительных поступлений в бюджет, что, безусловно, будет способствовать повышению качества жизни людей, подчеркнула Ольга Торбич.

Напомним, ОЭЗ «Моглино» находится в 8 км от Пскова. На ее территории могут быть размещены предприятия высокотехнологичных секторов промышленности, логистики, сферы услуг и производства оборудования.