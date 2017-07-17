0
18:15
На псковском кладбище разбит памятник маме и дочке, погибшим в авиакатастрофе над Египтом
09:28
В Детском парке Пскова неизвестные закрасили запретительные таблички
14:00
В Псковской области разыскивают 19-летнего учащегося колледжа
14:47
Псковская управляющая компания подала в суд на жильцов, установивших теплицу на козырьке подъезда
12:30
Жена псковского политика получила двойной перелом в результате нападения мужчины, представившегося сотрудником полиции
09:26
«Газель» и автобус «Санкт-Петербург – Новоржев» столкнулись ночью в Островском районе
14:50
Прочистка ливневой канализации стала причиной подтопления дороги на улице Ипподромной в Пскове
Еще новости
Происшествия

Мошенники обманули еще четырёх жителей Псковской области

В Псковской области еще четверо граждан стали жертвами мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 64-летнему жителю Великих Лук на мобильный телефон позвонила неизвестная гражданка и сообщила, что занимается вопросами пенсионного обеспечения. По ее словам, было необходимо произвести перерасчет пенсии великолучанина, а чтобы перечислить полагающуюся доплату необходимо, якобы, уточнить реквизиты банковской карты горожанина. Получив интересовавшую ее  информацию, незнакомка больше не выходила на связь, а через некоторое время с банковской карты великолучанина было снято около семи тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. По данному факту проводится проверка.

В Пскове двое горожан стали жертвами мошенников, которые под предлогом предоставления кредита завладели через банкоматы их деньгами в сумме  более семи тысяч рублей и свыше 14 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.

А 57-летний житель Локнянского района в Сети обнаружил рекламное объявление о проведении акции, предполагающей получение некоего денежного вознаграждения. Он перешел по указанной ссылке, заполнил онлайн-опросник, указав логин и ряд цифр номера своей банковской  карты. В результате с нее было списано около 34 тысяч рублей. В настоящее время в ходе проводимой проверки полиция разбирается со всеми обстоятельствами произошедшего.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На псковском кладбище разбит памятник маме и дочке, погибшим в авиакатастрофе над Египтом
17 июля 2017
На псковском кладбище разбит памятник маме и дочке, погибшим в авиакатастрофе над Египтом
В Детском парке Пскова неизвестные закрасили запретительные таблички
17 июля 2017
В Детском парке Пскова неизвестные закрасили запретительные таблички 3
В Псковской области разыскивают 19-летнего учащегося колледжа
15 июля 2017
В Псковской области разыскивают 19-летнего учащегося колледжа
Псковская управляющая компания подала в суд на жильцов, установивших теплицу на козырьке подъезда
13 июля 2017
Псковская управляющая компания подала в суд на жильцов, установивших теплицу на козырьке подъезда 4
Жена псковского политика получила двойной перелом в результате нападения мужчины, представившегося сотрудником полиции
13 июля 2017
Жена псковского политика получила двойной перелом в результате нападения мужчины, представившегося сотрудником полиции 11
«Газель» и автобус «Санкт-Петербург – Новоржев» столкнулись ночью в Островском районе
12 июля 2017
«Газель» и автобус «Санкт-Петербург – Новоржев» столкнулись ночью в Островском районе
Прочистка ливневой канализации стала причиной подтопления дороги на улице Ипподромной в Пскове
10 июля 2017
Прочистка ливневой канализации стала причиной подтопления дороги на улице Ипподромной в Пскове
На улице Ипподромной в Пскове случился «выброс воды»
10 июля 2017
На улице Ипподромной в Пскове случился «выброс воды»

Идет загрузка...