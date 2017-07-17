Мошенники обманули еще четырёх жителей Псковской области

20:31, 17 июля 2017, ПАИ

В Псковской области еще четверо граждан стали жертвами мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 64-летнему жителю Великих Лук на мобильный телефон позвонила неизвестная гражданка и сообщила, что занимается вопросами пенсионного обеспечения. По ее словам, было необходимо произвести перерасчет пенсии великолучанина, а чтобы перечислить полагающуюся доплату необходимо, якобы, уточнить реквизиты банковской карты горожанина. Получив интересовавшую ее информацию, незнакомка больше не выходила на связь, а через некоторое время с банковской карты великолучанина было снято около семи тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. По данному факту проводится проверка.

В Пскове двое горожан стали жертвами мошенников, которые под предлогом предоставления кредита завладели через банкоматы их деньгами в сумме более семи тысяч рублей и свыше 14 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.

А 57-летний житель Локнянского района в Сети обнаружил рекламное объявление о проведении акции, предполагающей получение некоего денежного вознаграждения. Он перешел по указанной ссылке, заполнил онлайн-опросник, указав логин и ряд цифр номера своей банковской карты. В результате с нее было списано около 34 тысяч рублей. В настоящее время в ходе проводимой проверки полиция разбирается со всеми обстоятельствами произошедшего.