Противопожарный рейд проведён в псковских многоэтажках

20:43, 17 июля 2017, ПАИ

17 июля сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пскову провел профилактический рейд по предотвращению пожаров в многоэтажных жилых домах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Рейдом был охвачен жилой сектор, расположенный по улице Инженерной, 62, 62а, 66, 72. В ходе рейда были распространены информационные листовки в количестве 100 штук. Проведены профилактические беседы с гражданами по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности в летний период, а также эксплуатации бытового газового оборудования, электрических сетей. Проинструктированы под роспись 15 человек.

До населения доведена оперативная обстановка с пожарами на территории города Пскова и причины возникновения пожаров. Гражданам также напомнили номера вызова экстренных оперативных служб.