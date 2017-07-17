Отключения света запланированы в Великих Луках в связи с ремонтными работами

21:28, 17 июля 2017, ПАИ

18, 20 и 21 июля в Великих Луках планируются отключения потребителей ПАО МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» ПО ЮЭС городу для производства ремонтных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, 18 июля с 9:00 до 14:00 свет отключат по улицам Островского, Зенцовской, Колхозной, 3-ей Ударной Армии и М. Горького, с 9:00 до 17:00 - по Интернациональной и в районе Фотьево (новые дома).

20 июля с 13:00 до 17:00 без электричества останутся жители домов по улице Ухтомского, 1-29, 41-54, проспекту Ухтомского, улицам Новой и Яно Арно, 1-10, с 9:00 до 17:00 - проспекту Гагарина, 67, 69, 71, 73, 75, 77, переулку Полевому, улицам Песочной, Полевой, переулкам Островскому и Песочному, проспекту Зенцовскому и улице Белинского, 12, 14, 16, 18.

21 июля с 9:00 до 16:00 от электроэнергии будет отключен светофор на пересечении улицы Комсомольской и проспекта Октябрьского, дома по улице Комсомольской, 5, 14, проспекту Октябрьскому, 40,38,36, улице Пионерской, 4,6/4, улице Энгельса, 6.