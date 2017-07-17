Число призывников с высшим образованием увеличилось в ЗВО

23:00, 17 июля 2017, ПАИ

Войсковые психологи и социологи Западного военного округа завершили социально-психологическое исследование военнослужащих весеннего призыва. По сравнению с прошлым призывом количество юношей, имеющих высшее образование, увеличилось на 6%, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ.

В войска округа прибыли свыше 45 тысяч новобранцев, почти 21% из них до службы прошли обучение в высших учебных заведениях, ранее этот показатель не превышал 15%.

Традиционно военнослужащих с высшим образованием после обучения в учебных центрах назначают на сержантские должности, связанные с руководством воинскими коллективами или работой со сложным вооружением и военной техникой.