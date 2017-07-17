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Общество

О последствиях курения узнали отдыхающие в великолукских лагерях школьники

В Великолукском районе специалисты отделения социальной помощи семьям и детям Центра социального обслуживания провели профилактические тренинги в летних оздоровительных лагерях «Чайка», «»Березка» и «Ленок». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Профилактическая работа была направлена на пропаганду здорового образа жизни и борьбу с табакокурением. Специалисты рассказали о пагубных последствиях курения, поиграли с ребятами в игры. Дети смогли проявить свои творческие способности и нарисовать плакаты, призывающие к здоровому образу жизни. В завершение тренингов все участники получили сладкие призы.

Специалисты также поздравили летний оздоровительный лагерь «Березка» с наступающим 55-летием.

 

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