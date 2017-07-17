Правозащитники предложили народу сето получить статус национально-культурной автономии

22:18, 17 июля 2017, ПАИ

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов вместе с членами делегации посетил единственный в России музей-усадьбу народа сето, расположенный в деревне Сигово Печорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Сотрудники музея рассказали гостям о реализуемых мероприятиях по сохранению традиций, обрядов малого народа и показали мастер-класс по сыроварению. Когда сыр был готов, Михаил Федотов попробовал кусочек. «Очень вкусно», — поделился он впечатлениями.

Представители сето рассказали правозащитнику, что администрация области во главе с губернатором Андреем Турчаком на протяжении семи лет оказывает малому народу всестороннюю поддержку. Печорская районная общественная организация «Этнокультурное общество народа сето» по итогам проводимых администрацией области конкурсов проектов социально ориентированных НКО неоднократно получала субсидии на реализацию проектов, направленных на популяризацию культуры малого народа сето. Каждый год в августе на базе усадьбы проходит международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи», на который собираются несколько сотен представителей этого народа из разных уголков России и Эстонии. Кроме того, сотрудники музея-заповедника «Изборск», чьим филиалом является музей сето в Сигово, проводят большую научно-исследовательскую работу по изучению истории и жизни малого народа.

Члены делагации порекомендовали руководству музея оформить народу сето национально-культурную автономию. Такой юридический статус позволит малочисленной этнической группе претендовать на серьезную государственную поддержку, отметили правозащитники. Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова заверила, что администрация региона окажет музею необходимую юридическую поддержку в этом вопросе.

Сето (сету) — этнографическая группа эстонцев, проживающая в пограничной зоне Эстонии и в Печорском районе Псковской области и создавшая свою самобытную культуру; говорит на особом диалекте эстонского языка, по национальной одежде и православным обычаям близка к русским и белорусам. Свое место компактного проживания сету называют Сетумаа — «земля Сету». Сетумаа — зона пограничья нескольких культур. Здесь до настоящего времени сохранились традиции, общие для волжско-финских, прибалтийско-финских и славянских народов.