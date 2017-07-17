Более 2 тысяч случаев кишечных инфекций зафиксированы в Псковской области за полгода

22:07, 17 июля 2017, ПАИ

За 6 месяцев в Псковской области зарегистрированы 2077 случаев острых кишечных инфекций, вызванных неустановленными инфекционными и установленными бактериальными и вирусными возбудителями, в том числе у детей до 14 лет – 1399 случаев, что составляет 67,4%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Среди общего числа детей до 14 лет, заболевших ОКИ, 24,1% составляют дети в возрасте от 3 до 6 лет, посещаюшие дошкольные образовательные учреждения (337 человек).

В структуре кишечных инфекций, вызванных установленнымивозбудителями, ведущая роль принадлежит ротавирусной инфекции (89,3%).