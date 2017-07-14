0
14:54
Завершен прием заявок на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
09:22
Андрей Никифоров стал ещё одним участником автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
16:25
Первенство России по велоспорту среди юниорок пройдет в Псковской области в 7-й раз
08:03
Заявку на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» прислал Сергей Кудрявцев, который уже становился победителем
09:27
Псковичка заняла третье место на чемпионате ВС РФ по парашютному спорту
13:10
Ралли «900 озёр», первый скоростной участок (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10:08
В Опочке стартовало ралли «900 озёр»
Еще новости
Спорт

Команда областной администрации обыграла в хоккей сотрудников ГИБДД

Команда администрации Псковской области «Барсы» обыграла команду областного ГИБДД «Звезда» в товарищеском хоккейном матче. Встреча прошла 17 июля в Ледовом дворце Пскова и закончилась со счетом 9:7, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

За «Барсов» сегодня играл губернатор региона Андрей Турчак. На его счету в этой игре две голевые передачи.

«Звезда» состояла в основном из сотрудников спецроты ДПС ГИБДД по Псковской области. Капитан команды — командир спецроты Эдуард Степанченко.

Товарищеский матч по хоккею был приурочен ко Дню ГИБДД и посвящен безопасности дорожного движения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Завершен прием заявок на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
14 июля 2017
Завершен прием заявок на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Андрей Никифоров стал ещё одним участником автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
14 июля 2017
Андрей Никифоров стал ещё одним участником автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Первенство России по велоспорту среди юниорок пройдет в Псковской области в 7-й раз
12 июля 2017
Первенство России по велоспорту среди юниорок пройдет в Псковской области в 7-й раз
Заявку на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» прислал Сергей Кудрявцев, который уже становился победителем
11 июля 2017
Заявку на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» прислал Сергей Кудрявцев, который уже становился победителем
Псковичка заняла третье место на чемпионате ВС РФ по парашютному спорту
10 июля 2017
Псковичка заняла третье место на чемпионате ВС РФ по парашютному спорту
Ралли «900 озёр», первый скоростной участок (ФОТОРЕПОРТАЖ)
08 июля 2017
Ралли «900 озёр», первый скоростной участок (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Опочке стартовало ралли «900 озёр»
08 июля 2017
В Опочке стартовало ралли «900 озёр»
Церемония открытия ралли «900 озёр» проходит в Опочке
07 июля 2017
Церемония открытия ралли «900 озёр» проходит в Опочке

Идет загрузка...