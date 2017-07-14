Команда областной администрации обыграла в хоккей сотрудников ГИБДД

22:31, 17 июля 2017, ПАИ

Команда администрации Псковской области «Барсы» обыграла команду областного ГИБДД «Звезда» в товарищеском хоккейном матче. Встреча прошла 17 июля в Ледовом дворце Пскова и закончилась со счетом 9:7, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

За «Барсов» сегодня играл губернатор региона Андрей Турчак. На его счету в этой игре две голевые передачи.

«Звезда» состояла в основном из сотрудников спецроты ДПС ГИБДД по Псковской области. Капитан команды — командир спецроты Эдуард Степанченко.

Товарищеский матч по хоккею был приурочен ко Дню ГИБДД и посвящен безопасности дорожного движения.