Графическая выставка «В сиянии Фаворского света» откроется в Михайловском

09:32, 18 июля 2017, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завершается подготовка новой выставки — «В сиянии Фаворского света», которая является графической серией «Святой преподобный Сергий Радонежский».

Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, новая экспозиция — это 14 крупноформатных работ петербургского художника Юрия Люкшина, православного художника, мастера живописи и графики, в том числе книжной. Юрий Люкшин на этот раз представлен в «Михайловском» и как педагог: в экспозицию включены три работы его воспитанников — участников благотворительной детской программы «Краски добра».

«Тема жизни и подвига Сергия Радонежского — иеромонаха Русской церкви, духовного собирателя русского народа, чудотворца и политика, подвижника, с именем которым связаны культурный идеал Святой Руси и возникновение русской духовной культуры, и, шире, русской культуры вообще — с юности занимает православного, увлечённого литературой и религиозной философией художника. Он неоднократно возвращал к этому «сюжету» в своём творчестве, разрабатывает его в детском проекте «Душа единения — святой преподобный Сергий Радонежский», - рассказала пресс-атташе.

Кроме того, Лидия Токарева напомнила, что работы Юрия Люкшина много раз экспонировали в «Михайловском», в том числе, на совместной с екатеринбургским скульптором Николаем Предеиным выставке «Очарованные Гоголем» в 2008 году, на персональных показах «Обнажена душа моя пред Вами…» (иллюстрации к трагедии Пушкина «Борис Годунов»; 2011) и «Коты для умноженья доброты» (2013). Последняя по времени акция Юрия Люкшина в музее — мастер-класс для 16 начинающих художников из Пушкинских Гор и Санкт-Петербурга.

Планируется, что нынешняя выставка будет работать до 9 сентября. Вход свободный.