5 человек пострадали в ДТП на улице Народной в Пскове
17 июля в 22:55 в Пскове на улице Народной произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. По информации ПАИ, в результате столкновения пострадали пять человек, в том числе один ребенок.
Для ликвидации ДТП привлекались одна единица техники, 4 человека.
Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.