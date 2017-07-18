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5 человек пострадали в ДТП на улице Народной в Пскове

17 июля в 22:55 в Пскове на улице Народной произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. По информации ПАИ, в результате столкновения пострадали пять человек, в том числе один ребенок.

Для ликвидации ДТП привлекались одна единица техники, 4 человека.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.

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