0
15:30
Власть советов: ПАИ-live с Михаилом Федотовым (ВИДЕО)
14:19
Михаил Федотов: В Псковской области роль нефти выполняет культурно-историческое наследие
14:02
Начался ПАИ-live с Михаилом Федотовым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
13:44
Собака-терапевт выступит на фестивале «ПАРК-ПРОФИ» в Пскове
13:09
Патриотическую работу и уважительное отношение к семьям военнослужащих отметила в Псковской области Мария Большакова
12:54
Необходимость софинансирования реконструкции тубдиспансера в Пскове отразит президентский Совет в рекомендациях Минздраву
12:15
Освободить от взносов на капремонт пенсионеров предложил зампредседателя Совета при президенте
Еще новости
Общество

Марафон «Читаем о Пскове» пройдет в детских библиотеках города 20 июля

20 июля в 11:00 в детских библиотеках Пскова пройдет марафон «Читаем о Пскове» по книге Ю. В. Степанова «Легенды и предания Псковщины». Он состоится в рамках празднования Дня города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

«Участники познакомятся с княгиней Ольгой, князем Довмонтом и Всеволодом-Гавриилом, купцом Поганкиным и другими. Получат ответы на многие вопросы из истории Пскова и Псковской земли: кем были основаны Псков и Порхов, почему дорожка Псково-Печерского монастыря называется «кровавой», как были спасены псковичи от гнева Ивана Грозного и что спрятано в подземелье Гремячей башни», - рассказали организаторы.

В программе марафона запланирован обзор книжной выставки «Быть городу здесь великому и славному», видео-презентации «Легенды города», где участники узнают значение термина «легенда» и попытаются найти ответ на вопрос, в чём может быть правда, а в чём выдумка, преувеличение в легендах.

Также в библиотеках ребятам предложат интерактивные задания: краеведческую игру «На ладье», «Псковский Алфавит», а также все желающие смогут принять участие в викторине «Мой город родной».

Кроме того, в Детской экологической библиотеке «Радуга» будет организован интерактив «Желаю стать дворянкой!» - каждый сможет примерить женский стилизованный наряд XIX века, в Детской библиотеке «ЛиК» - участие в мастер-классе «Псковский герб», а в Библиотеке – Центре детского чтения будет работать творческий уголок: «Раскрась башни города».

В этот же день в 11:00 в Библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева для детей состоится литературно-познавательное путешествие «Город удивительной судьбы». «В течение дня в микрорайоне Любятово Библиотека «БиблиоЛюб» ждет псковичей на интерактивной праздничной площадке «О, Псков мой, город книгочей!», - добавили организаторы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Власть советов: ПАИ-live с Михаилом Федотовым (ВИДЕО)
18 июля 2017
Власть советов: ПАИ-live с Михаилом Федотовым (ВИДЕО)
Михаил Федотов: В Псковской области роль нефти выполняет культурно-историческое наследие
18 июля 2017
Михаил Федотов: В Псковской области роль нефти выполняет культурно-историческое наследие 1
Начался ПАИ-live с Михаилом Федотовым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
18 июля 2017
Начался ПАИ-live с Михаилом Федотовым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Собака-терапевт выступит на фестивале «ПАРК-ПРОФИ» в Пскове
18 июля 2017
Собака-терапевт выступит на фестивале «ПАРК-ПРОФИ» в Пскове
Патриотическую работу и уважительное отношение к семьям военнослужащих отметила в Псковской области Мария Большакова
18 июля 2017
Патриотическую работу и уважительное отношение к семьям военнослужащих отметила в Псковской области Мария Большакова
Необходимость софинансирования реконструкции тубдиспансера в Пскове отразит президентский Совет в рекомендациях Минздраву
18 июля 2017
Необходимость софинансирования реконструкции тубдиспансера в Пскове отразит президентский Совет в рекомендациях Минздраву
Освободить от взносов на капремонт пенсионеров предложил зампредседателя Совета при президенте
18 июля 2017
Освободить от взносов на капремонт пенсионеров предложил зампредседателя Совета при президенте
Четыре задания выполнят участники фестиваля «ПАРК-ПРОФИ»
18 июля 2017
Четыре задания выполнят участники фестиваля «ПАРК-ПРОФИ»

Идет загрузка...