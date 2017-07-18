Марафон «Читаем о Пскове» пройдет в детских библиотеках города 20 июля

14:17, 18 июля 2017, ПАИ

20 июля в 11:00 в детских библиотеках Пскова пройдет марафон «Читаем о Пскове» по книге Ю. В. Степанова «Легенды и предания Псковщины». Он состоится в рамках празднования Дня города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

«Участники познакомятся с княгиней Ольгой, князем Довмонтом и Всеволодом-Гавриилом, купцом Поганкиным и другими. Получат ответы на многие вопросы из истории Пскова и Псковской земли: кем были основаны Псков и Порхов, почему дорожка Псково-Печерского монастыря называется «кровавой», как были спасены псковичи от гнева Ивана Грозного и что спрятано в подземелье Гремячей башни», - рассказали организаторы.

В программе марафона запланирован обзор книжной выставки «Быть городу здесь великому и славному», видео-презентации «Легенды города», где участники узнают значение термина «легенда» и попытаются найти ответ на вопрос, в чём может быть правда, а в чём выдумка, преувеличение в легендах.

Также в библиотеках ребятам предложат интерактивные задания: краеведческую игру «На ладье», «Псковский Алфавит», а также все желающие смогут принять участие в викторине «Мой город родной».

Кроме того, в Детской экологической библиотеке «Радуга» будет организован интерактив «Желаю стать дворянкой!» - каждый сможет примерить женский стилизованный наряд XIX века, в Детской библиотеке «ЛиК» - участие в мастер-классе «Псковский герб», а в Библиотеке – Центре детского чтения будет работать творческий уголок: «Раскрась башни города».

В этот же день в 11:00 в Библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева для детей состоится литературно-познавательное путешествие «Город удивительной судьбы». «В течение дня в микрорайоне Любятово Библиотека «БиблиоЛюб» ждет псковичей на интерактивной праздничной площадке «О, Псков мой, город книгочей!», - добавили организаторы.