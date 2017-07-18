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По требованию прокуратуры локнянская администрация отремонтировала водопровод и канализацию в деревне Миритиницы

Нарушения жилищного законодательства, допущенные администрацией Локнянского района, выявила прокуратура при проведении проверки по обращению местной жительницы.  Было установлено, что в квартире, предоставленной заявительнице по договору социального найма в деревне Миритиницы Локнянского района при наличии централизованных сетей отсутствует водоснабжение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Также сотрудники надзорного ведомства обнаружили, что коммунальные сети, по которым осуществляется водоотведение в доме, требуют капитального ремонта. При этом необходимые работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения указанной квартиры ее собственником - администрацией Локнянского района - с момента сдачи квартиры в аренду по договору социального найма  в 2014 году не проводились.

В этой связи прокурор в адрес главы Локнянского района внёс представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, водоснабжение и водоотведение квартиры восстановлено, смонтировано необходимое сантехническое оборудование.

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