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5 тысяч рублей заплатит житель Бежаницкого района за ссадины на руке полицейского

К штрафу в 5 тысяч рублей приговорил суд жителя Бежаницкого района, который был признан виновным по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

В суде установлено, что 3 апреля мужчина был задержан за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом). Находясь в состоянии алкогольного опьянения в служебной автомашине участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Бежаницкий», выражая свое несогласие по поводу задержания, с целью воспрепятствования доставления в отдел полиции, правонарушитель причинил сотруднику полиции телесные повреждения в виде ссадин правой кисти.

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