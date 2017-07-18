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Общество

«Песни июльского вечера» прозвучат на праздновании Дня города Пскова

22 июля 2017 в 19:30 в Зелёном театре Пскова состоится традиционная концертная программа «Песни июльского вечера». Мероприятие приурочено к празднованию Дня города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Концертная программа полностью составлена из произведений псковских авторов, посвященных Пскову. Для псковичей и гостей города прозвучат известные песни прошлых лет и современные хиты. Перед зрителями выступят Алексей Добрый, Ирина Крылатая, Ольга Княжина, Любовь Калашникова, Виктор Смирнов, Александр Либ, Вячеслав Рахман и другие псковские исполнители.

Кроме того, на сцену выйдут юные воспитанники Игоря Попова, для которых этот вечер станет дебютом - Анна Павлова и вокальный дуэт Дарьи Бобровой и Анны Смирновой. «Концерт продлится почти два часа. За это время прозвучит 24 песни. И всё они будут исполнены вживую», - отметил Игорь Попов.

Напомним, что Игорь Попов - заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор музыкального центра «Кром». В конце 1960-х - начале 1970-х годов создал в Пскове вокально-инструментальные группы «Феникс», «Вечерний звон» и вокально-инструментальный ансамбль «Экспромт». Дипломант Первого Всесоюзного рок-фестиваля в Тбилиси, лауреат Первого Всесоюзного фестиваля польской песни, фестивалей «Красная гвоздика», «Золотая осень» и многих других. 

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