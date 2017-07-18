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Общество

Состояние вечных огней в Псковской области проверили активисты ОНФ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области провели мониторинг состояния мемориалов «Вечный огонь» и «Огонь памяти» в регионе для актуализации информации об их количестве, статусе и состоянии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Общественники ознакомились с состоянием мемориалов в городах и районах Псковской области. По данным мониторинга ОНФ, в регионе 19 мемориалов. Из них постоянно горящих Вечных огней четыре – два в областном центре и по одному в городах Великие Луки и Новосокольники, остальные зажигаются в праздничные дни и памятные даты. Большинство проверенных объектов находится в удовлетворительном состоянии, однако некоторые требуют проведения ремонтных работ. В их числе объект в поселке Бежаницы, который находится в плохом техническом состоянии ввиду изношенности внутренних коммуникаций. Оборудование было установлено в 1969 году, и с тех пор не ремонтировалось. Также требуется ремонт на мемориалах в поселках Дедовичи, Локня, городах Дно и Печоры. Отличной оценки в ходе мониторинга удостоен мемориальный комплекс Памяти новосокольничан, погибших в Великой Отечественной войне в городе Новосокольники.

«Состояние большинства объектов удовлетворительное, однако, есть объекты, требующие ремонтных работ. Например, в городе Невель по периметру мемориала необходимо заменить ограду. Такие важные объекты необходимо содержать на должном уровне. Вечный огонь – это символ памяти о павших героях, их подвигах. Выявленные по итогам прошедшего мониторинга замечания будем направлять в районные администрации. Хочется отметить, что вопрос обеспечения беспрерывного функционирования памятных мемориальных комплексов «Вечный огонь» в областном центре, в сквере Павших борцов и в городе Новосокольники подняли активисты Народного фронта. Еще в 2014 году в ходе проверки нами были выявлены два подключенных к газовым сетям, но не функционирующих объекта. В итоге мы добились, чтобы Вечные огни на этих мемориалах стали гореть постоянно», – подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ Всеволод Козловский.

Напомним, в 2014 году президент страны, лидер ОНФ Владимир Путин дал поручение правительству совместно с органами власти субъектов РФ и Общероссийским народным фронтом обеспечить учет и бесперебойное функционирование мемориалов «Вечный огонь». На сегодня в федеральном списке 3969 мемориалов, 852 из которых горят постоянно.

Собранной в ходе мониторинга информацией общественники планируют пополнить сайт патриотических проектов Общероссийского народного фронта imena.onf.ru.

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