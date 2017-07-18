Компания «Сибирский гостинец» рассматривает возможность строительства второй очереди завода в «Моглино»

10:25, 18 июля 2017, ПАИ

Компания «Сибирский гостинец» рассматривает возможность начала строительства в 2017 году второй очереди завода по производству продуктов сублимационной сушки и пищевых ингредиентов на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино» под Псковом. Об этом Псковскому агентству информации сообщил гендиректор «Сибирского гостинца» Дмитрий Ходас.

По его словам, завод компании, строительство которого завершается в настоящее время, начнет работу в конце сентября 2017 года. Вопрос о необходимости строительства второй очереди связан с тем, что у компании «появились существенные экспортные контракты». Кроме того, в связи с восстановлением спроса, «Сибирскому гостинцу», по словам Дмитрия Ходаса, «вновь интересен розничный рынок».

Он пояснил, что ранее выход на строительство второй очереди завода предполагался в 2019 году. Однако если руководство «Сибирского гостинца» примет положительное решение, то уже в конце 2017 года может быть заложен фундамент нового здания и начат монтаж перекрытий.

Дмитрий Ходас рассказал, что после открытия в сентябре на заводе под Псковом будут работать 30 человек. К концу 2018 года число занятых на производстве может вырасти до 100. «Сибирский гостинец» предлагает псковским сотрудникам зарплаты в районе 35-40 тысяч рублей. Исключение составляют технологи производства: им компания готова предложить до 70 тысяч. «Но пока ни одного подходящего резюме мы не получали», - сообщил Дмитрий Ходас, добавив, что «Сибирский гостинец» при необходимости готов переучивать под специфику своего производства специалистов с подходящим по профилю базовым образованием.

По его словам, компания уже нашла в Пскове «потрясающего главбуха». В целом же, по мнению Дмитрия Ходаса, у псковичей «компетенции на уровне Питера, но запросы по зарплате ниже».

Гендиректор компании также рассказал, что производство продукции под брендом «Сибирского гостинца» на заводе в Калужской области в настоящее время уже остановлено. «Было выгоднее выйти с полок и переждать до начала запуска производства в Пскове», - пояснил он. Таким образом, по его словам, после запуска завода в «Моглино» произойдет «перезагрузка» «Сибирского гостинца». Он заверил, что продукция под брендом компании попадет на прилавки уже в сентябре. «Мы рассчитываем продать в том числе и то, что произведем в ходе пуско-наладочных работ», - заявил Дмитрий Ходас.

Напомним, «Сибирский гостинец» – компания по продаже продуктов сублимационной сушки из дикорастущих ягод, орехов и грибов, созданная в 2012 году предпринимателями из Сургута. В 2015 году «Сибирский гостинец» выпустил в продажу акции, попав в список «самых необычных публичных компаний» по версии журнала Forbes.