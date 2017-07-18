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Общество

Компания «Сибирский гостинец» рассматривает возможность строительства второй очереди завода в «Моглино»

Компания «Сибирский гостинец» рассматривает возможность начала строительства в 2017 году второй очереди завода по производству продуктов сублимационной сушки и пищевых ингредиентов на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино» под Псковом. Об этом Псковскому агентству информации сообщил гендиректор «Сибирского гостинца» Дмитрий Ходас.

Дмитрий Ходас

По его словам, завод компании, строительство которого завершается в настоящее время, начнет работу в конце сентября 2017 года. Вопрос о необходимости строительства второй очереди связан с тем, что у компании «появились существенные экспортные контракты». Кроме того, в связи с восстановлением спроса, «Сибирскому гостинцу», по словам Дмитрия Ходаса, «вновь интересен розничный рынок».

Он пояснил, что ранее выход на строительство второй очереди завода предполагался в 2019 году. Однако если руководство «Сибирского гостинца» примет положительное решение, то уже в конце 2017 года может быть заложен фундамент нового здания и начат монтаж перекрытий.

Завод компании "Сибирский гостинец"

Дмитрий Ходас рассказал, что после открытия в сентябре на заводе под Псковом будут работать 30 человек. К концу 2018 года число занятых на производстве может вырасти до 100. «Сибирский гостинец» предлагает псковским сотрудникам зарплаты в районе 35-40 тысяч рублей. Исключение составляют технологи производства: им компания готова предложить до 70 тысяч. «Но пока ни одного подходящего резюме мы не получали», - сообщил Дмитрий Ходас, добавив, что «Сибирский гостинец» при необходимости готов переучивать под специфику своего производства специалистов с подходящим по профилю базовым образованием.

По его словам, компания уже нашла в Пскове «потрясающего главбуха». В целом же, по мнению Дмитрия Ходаса, у псковичей «компетенции на уровне Питера, но запросы по зарплате ниже».

Гендиректор компании также рассказал, что производство продукции под брендом «Сибирского гостинца» на заводе в Калужской области в настоящее время уже остановлено. «Было выгоднее выйти с полок и переждать до начала запуска производства в Пскове», - пояснил он. Таким образом, по его словам, после запуска завода в «Моглино» произойдет «перезагрузка» «Сибирского гостинца». Он заверил, что продукция под брендом компании попадет на прилавки уже в сентябре. «Мы рассчитываем продать в том числе и то, что произведем в ходе пуско-наладочных работ», - заявил Дмитрий Ходас.

Напомним, «Сибирский гостинец» – компания по продаже продуктов сублимационной сушки из дикорастущих ягод, орехов и грибов, созданная в 2012 году предпринимателями из Сургута. В 2015 году «Сибирский гостинец» выпустил в продажу акции, попав в список «самых необычных публичных компаний» по версии журнала Forbes.

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