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Общество

Андрей Турчак поприветствовал членов президентского Совета по правам человека

Губернатор Псковской области Андрей Турчак, сегодня, 18 июля, поприветствовал членовСовета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Совета на псковской земле и поблагодарил, что местом проведения очередного выездного заседания была выбрана Псковская область, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Программа насыщенная, вчера день был посвящен работе органов УФСИН, прошел прием граждан, почти сотня обращений была обработана. Большинство поднимаемых гражданами вопросов знакомы, часть из них может быть решена достаточно быстро, а какие-то без помощи членов совета будет решить сложно», - заявил Андрей Турчак.

По его словам, одной из заявленных тем является охрана объектов культурного наследия, что связано с развитием туристического сектора в регионе. Губернатор также отметил, что для Псковской области важно, чтобы в резолюции совета эта тема тоже прозвучала, в том числе для того, чтобы избежать разного рода ошибок: «Без поддержки общественности, без проведения широкой общественной экспертизы здесь не обойтись».

Андрей Турчак рассказал, что члены совета вчера смогли оценить и посмотреть, какой объем работ проведен в рамках создания псковского туристического кластера. Также они посетили Изборск, с которым связано много резонансных тем, которым тоже нужно уделить внимание на заседании. «Нужно поменять подходы к выбору подрядчиков, которые могут и имеют право работать на объектах культурного наследия. Хотелось бы увидеть в рекомендациях совета конкретные предложения в этой сфере и одобрение наших предложений», - отметил губернатор.

Кроме того, глава Псковской области добавил, что вчера в рамках начала выездного заседания члены Совета при президенте РФ посетили 76-ю дивизию ВДВ, пообщались с представителями ветеранских организаций. Андрей Турчак также отметил, что наиболее остро стоит тема ветеранов-афганцев: «Проблемы нужно искать не в Псковской области, проблемы нужно искать в Москве». По его мнению, пока там не будет урегулирована ситуация, в регионах эту тему решить будет очень сложно. Андрей Турчак уверен, что определенные наработки и предложения в рамках работы круглых столов еще прозвучат, будут обобщены и «станут руководством к действию». 

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