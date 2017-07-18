Михаил Федотов выразил надежду, что в Псковской области появится Совет по развитию гражданского общества

10:42, 18 июля 2017, ПАИ

Советник президента РФ, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, выступая на 19-м заседании совета в Пскове, сегодня, 18 июля, отметил, что «Псковская область - это регион с огромным историко-культурным богатством, и за этим всем нужен пригляд».

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, Михаил Федотов заявил, что «очень важно, что в регионе есть совет по культуре при губернаторе». При этом он посетовал, что в Псковской области нет совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Это прозрачный намек», - заметил советник президента, и выразил надежду, что такой орган в области появится.