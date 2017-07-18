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Общество

Женщину с бородавками на руке продолжает разыскивать полиция в Псковской области

Полиция Псковского района продолжает разыскивать 27-летнюю Наталью Цветкову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Последний раз ее видели 10 июня текущего  года  на перекрестке дорог у деревни Лопатово Псковского района. И до настоящего времени  местонахождение  Цветковой неизвестно.

Приметы: на вид 30 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения,  волосы темно-русые, глаза темные. Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы – родинка.

Была одета в матерчатые штаны в черно-белую полоску, в желтую футболку, серую куртку и коричневые резиновые сапоги. При себе у Цветковой были полиэтиленовый пакет, белые  туфли, кнопочный мобильный телефон в корпусе черного цвета.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о о местонахождении пропавшей, обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: (8-8112)  676-844, 676-874, 676-851, 676-872  или  02. 

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