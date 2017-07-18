Женщину с бородавками на руке продолжает разыскивать полиция в Псковской области

19:29, 18 июля 2017, ПАИ

Полиция Псковского района продолжает разыскивать 27-летнюю Наталью Цветкову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Последний раз ее видели 10 июня текущего года на перекрестке дорог у деревни Лопатово Псковского района. И до настоящего времени местонахождение Цветковой неизвестно.

Приметы: на вид 30 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза темные. Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы – родинка.

Была одета в матерчатые штаны в черно-белую полоску, в желтую футболку, серую куртку и коричневые резиновые сапоги. При себе у Цветковой были полиэтиленовый пакет, белые туфли, кнопочный мобильный телефон в корпусе черного цвета.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о о местонахождении пропавшей, обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: (8-8112) 676-844, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.