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Общество

Андрей Турчак об участках для многодетных семей в Великих Луках: Вопрос будет решен без удара кулаком

Советник президента РФ, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, выступая на 19-м заседании совета в Пскове, сегодня, 18 июля, поднял вопрос об участках для многодетных семей в Великих Луках, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, в Великих Луках были выделены участки для многодетных семей, но оказалось, что они находятся на болотистой местности, без инфраструктуры, с проведенным электричеством, но без дороги.

«Протяженность дороги - 615 метров. Что, трудно найти сотню самосвалов со щебнем, чтобы люди могли начать строиться? Это проблема, которую могут решить власти Великих Лук», - заявил Михаил Федотов, добавив, что люди готовы вложить свои деньги, но им не дают проекты и сметы. «Это вопрос который вполне можно разрешить», - резюмировал он.

В свою очередь, Андрей Турчак отметил, что региональные власти будут разбираться в данной ситуации, а также выразил надежду, что вопрос будет разрешен «без удара кулаком».

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