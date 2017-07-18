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Общество

Михаил Федотов о сносе домов в СТ «Факел»: То, что было построено до решения об охранной зоне газопровода, трогать не нужно

С вопросом о сносе построек, расположенных в охранной зоне газопровода представители садоводческого товарищества «Факел» Псковского района обратились к члену Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ, президенту регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции «АНТИМАФИЯ» Евгению Мысловскому. Выступая на 19-м заседании совета в Пскове, сегодня, 18 июля, он заявил, что те постройки, которые были возведены до принятия решения об охранной зоне, трогать не нужно. По этому, считает он, данная проблема будет разрешена, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, в садоводческом товариществе «Факел» могут снести порядка 20 дачных построек в связи с нахождением в охранной зоне газового трубопровода. Владельцы участков обратились в суд, а также просят защиты у администрации Ядровской волости, которая ранее выделила эти участки.

Кроме того, граждане на приёме у Евгения Мысловского поднимали вопросы о засилье борщевике и использовании земель по назначению. Оба этих пункта, по его мнению, надо оставить на усмотрение областных властей. «Мы этой проблеме уделяем достаточное внимание, земли также вводятся в оборот. Но что касается химической борьбы с борщевиком - трудно будет обойтись без господдержки, бюджет Псковской области не потянет», - прокомментировал эти слова губернатор Псковской области Андрей Турчак.

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