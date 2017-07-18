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Общество

Член президентского совета по правам человека о ситуации вокруг «Строй-СА»: Застройщик и подрядчик вполне могли бы сесть за стол переговоров и решить проблему

Член Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ, президент регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции «АНТИМАФИЯ» Евгений Мысловский по итогам приема граждан, который состоялся вчера, 17 июля, он призвал региональные власти использовать «административный ресурс» и «усадить за стол переговоров» застройщика и подрядчика, чтобы разрешить конфликт вокруг компании «Строй-СА».

Если не сумеют договориться - пускай решает следствие», - заявил он, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с выездного заседания Совета, которое проходит сегодня, 18 июля, в Пскове.

Напомним, в начале 2017 года стало известно о десятках обманутых покупателей жилья, пытавшихся приобрести недвижимость [юридически правоотношения были оформлены как предварительный договор переуступки прав на квартиру и договор займа — ПАИ] через субподрядчика ООО «Строй-СА» в застраивающихся холдингом ПИК домах в ЖК «Европа» и в 12-м микрорайоне Пскова. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Евгений Мысловский также добавил, что на прием к нему приходили дольщики строительных проектов «Строй-Кром» и «Стройкомфорт-Плюс». Он посоветовал передать заявления в ОБЭП, чтобы проверить, «куда делись деньги, собранные застройщиками». «Если будет установлено, что они пущены налево, тогда будем говорить о работе правоохранительных органов», - добавил правозащитник. 

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