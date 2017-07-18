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Общество

О необходимости придания федерального статуса «Изборску» и создания этнографической усадьбы сето заявил Андрей Бабушкин

О необходимости придания федерального статуса Государственному музею-заповеднику «Изборск» и создания этнографической усадьбы сето заявил член президиума Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Постоянной комиссии по содействию ОНК и реформе пенитенциарной системы Андрей Бабушкин. Такую инициативу он озвучил на 19-м заседании Совета, которое проходит сегодня, 18 июля, в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Андрей Бабушкин также подчеркнул, что правительству РФ необходимо увеличить поддержку лингвистического лагеря сето и ежегодно выделять 3-5 грантов на развитие языка этого народа.

Ещё один член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, журналист, телеведущий, общественный деятель Максим Шевченко подчеркнул, что в Псковской области «всё хорошо с культурным развитием и межнациональным отношениями».

Он добавил, что ему очень понравилось в деревне сето, но заметил, что там не в полной мере использованы все возможные механизмы и вновь озвучил предложение о получении народом сето статуса национально-культурной автономии.

Кроме того, Максим Шевченко рекомендовал одному из областных чиновников поручить кураторство вопроса национальностей. «Эту работу было бы правильно систематизировать», - сказал он.

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