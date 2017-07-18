Михаил Федотов поблагодарил участников операции по поиску ребёнка в Печорском районе

12:05, 18 июля 2017, ПАИ

Руководитель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов поблагодарил всех, кто участвовал в операции по поиску 3-летнего ребёнка, потерявшегося возле деревни Печки Печорского района.

«Я своими глазами видел, как все люди, службы включились», - заявил он на 19-м заседании Совета, которое проходит сегодня, 18 июля, в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Федотов также подчеркнул, что родителям нужно следить за ребёнком, если уж они берут его в лес.

Напомним, что сообщение о пропаже мальчика поступило 17 июля в 19:35. В 20:41 он был обнаружен. В поисковой операции участвовали 58 человек.