Интересный опыт нашёл в псковской полиции член Совета при президенте РФ по правам человек

13:26, 18 июля 2017, ПАИ

«В дежурной части Завеличенского отдела полиции нашли интересный опыт, который нужно транслировать на другие регионы», - рассказал член президиума Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Постоянной комиссии по содействию ОНК и реформе пенитенциарной системы Андрей Бабушкин. Речь идёт о патрулировании сотрудниками Патрульно-постовой службы парковых территорий Пскова на мопедах, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 19-го заседания Совета, которое проходит в Пскове 18 июля.

Андрей Бабушкин также отметил, что посетил центр содержания несовершеннолетних и вопросов к нему не возникло, а вот изолятор временного содержания «вызвал неоднозначное впечатление». «Там, в основном, общероссийские проблемы, но в целом ИВС неплохой», - сказал он.

Также Андрей Бабушкин поделился впечатлениями от посещения центра временного содержания иностранных граждан. «В центре есть проблема с выдворением граждан Молдовы и Узбекистана, но хорошая материально-техническая база», - сообщил он. Член президентского Совета рекомендовал более человечно относиться к людям и обратить внимание на оказание медицинской помощи.