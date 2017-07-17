Опыт Себежского спецучереждения для трудных подростков обсудят в администрации президента

12:15, 18 июля 2017, ПАИ

Член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель координационного Совета Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» Яна Лантратова, выступая на 19-м заседании совета в Пскове, сегодня, 18 июля, рассказала о посещении Себежского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа для обучающихся с девиантным общественно опасным поведением.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, Яна Ланратова отметила, что еще два года назад «это было очень проблемное учреждение», но, когда стали разбираться, выяснилось, что туда поступают «и насильники, и убийцы, дети, которые «украли банку щей». И все они находились рядом».

По ее словам, в учреждении были бунты и жалобы, но директору удалось выстроить «грамотную команду». «Самое главное — очень грамотный коллектив, который относится к детям с душой», - добавила он.

Член Совета при президенте затронула проблему отсутствия программы ресоциализации детей, отметив, что это касается не только Псковской области. Кроме того, она отметила, что 14 августа состоится заседание Совета в администрации президента, и руководство Себежского учреждения будет приглашено в Москву, чтобы поделиться опытом.