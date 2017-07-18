0
15:30
Власть советов: ПАИ-live с Михаилом Федотовым (ВИДЕО)
14:19
Михаил Федотов: В Псковской области роль нефти выполняет культурно-историческое наследие
14:02
Начался ПАИ-live с Михаилом Федотовым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
13:44
Собака-терапевт выступит на фестивале «ПАРК-ПРОФИ» в Пскове
13:09
Патриотическую работу и уважительное отношение к семьям военнослужащих отметила в Псковской области Мария Большакова
12:54
Необходимость софинансирования реконструкции тубдиспансера в Пскове отразит президентский Совет в рекомендациях Минздраву
12:15
Освободить от взносов на капремонт пенсионеров предложил зампредседателя Совета при президенте
Еще новости
Общество

Аккордеонисты из Швеции выступят с концертами на Днях города в Пскове

Ансамбль аккордеонистов из шведской Упсалы впервые выступит с концертной программой на Днях города в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Коллективом руководит Нилс Лёфгрен. В составе созданного в 1984 году ансамбля - 15 музыкантов-любителей, которые, тем не менее, владеют инструментом не хуже профессионалов. В репертуаре - самые известные хиты группы «Abba», музыка народов, проживающих на Скандинавском полуострове.

Музыкальный коллектив аккордеонистов из Упсалы будет выступать в Пскове два дня. Концерты запланированы на нескольких площадках. В частности, 22 июля в 14:30 их выступление пройдет в Зелёном театре, а уже с 17:30 шведский ансамбль переместится на Набережную реки Великой.

Кроме того, 23 июля музыканты из Швеции дадут ещё два концерта - в 15:00 в амфитеатре Детского парка и в 18:00 в Летнем саду, на закрытой танцевальной площадке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Власть советов: ПАИ-live с Михаилом Федотовым (ВИДЕО)
18 июля 2017
Власть советов: ПАИ-live с Михаилом Федотовым (ВИДЕО)
Михаил Федотов: В Псковской области роль нефти выполняет культурно-историческое наследие
18 июля 2017
Михаил Федотов: В Псковской области роль нефти выполняет культурно-историческое наследие 1
Начался ПАИ-live с Михаилом Федотовым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
18 июля 2017
Начался ПАИ-live с Михаилом Федотовым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Собака-терапевт выступит на фестивале «ПАРК-ПРОФИ» в Пскове
18 июля 2017
Собака-терапевт выступит на фестивале «ПАРК-ПРОФИ» в Пскове
Патриотическую работу и уважительное отношение к семьям военнослужащих отметила в Псковской области Мария Большакова
18 июля 2017
Патриотическую работу и уважительное отношение к семьям военнослужащих отметила в Псковской области Мария Большакова
Необходимость софинансирования реконструкции тубдиспансера в Пскове отразит президентский Совет в рекомендациях Минздраву
18 июля 2017
Необходимость софинансирования реконструкции тубдиспансера в Пскове отразит президентский Совет в рекомендациях Минздраву
Освободить от взносов на капремонт пенсионеров предложил зампредседателя Совета при президенте
18 июля 2017
Освободить от взносов на капремонт пенсионеров предложил зампредседателя Совета при президенте
Четыре задания выполнят участники фестиваля «ПАРК-ПРОФИ»
18 июля 2017
Четыре задания выполнят участники фестиваля «ПАРК-ПРОФИ»

Идет загрузка...