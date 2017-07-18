Аккордеонисты из Швеции выступят с концертами на Днях города в Пскове

13:28, 18 июля 2017, ПАИ

Ансамбль аккордеонистов из шведской Упсалы впервые выступит с концертной программой на Днях города в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Коллективом руководит Нилс Лёфгрен. В составе созданного в 1984 году ансамбля - 15 музыкантов-любителей, которые, тем не менее, владеют инструментом не хуже профессионалов. В репертуаре - самые известные хиты группы «Abba», музыка народов, проживающих на Скандинавском полуострове.

Музыкальный коллектив аккордеонистов из Упсалы будет выступать в Пскове два дня. Концерты запланированы на нескольких площадках. В частности, 22 июля в 14:30 их выступление пройдет в Зелёном театре, а уже с 17:30 шведский ансамбль переместится на Набережную реки Великой.

Кроме того, 23 июля музыканты из Швеции дадут ещё два концерта - в 15:00 в амфитеатре Детского парка и в 18:00 в Летнем саду, на закрытой танцевальной площадке.