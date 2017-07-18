Поддержку в борьбе с пестицидами пообещал Евгений Бобров Псковской области

12:19, 18 июля 2017, ПАИ

Поддержку в борьбе с пестицидами пообещал оказать Псковской области Заместитель председателя Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Евгений Бобров. Об этом он заявил 19-м заседании Совета, которое проходит сегодня, 18 июля, в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Евгений Бобров рассказал, что соответствующее обращение по пестицидам поступило к нему от главы Палкинского района.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак сообщил, что решение этой проблемы сдвинулось с мёртвой точки и пока все идёт хорошо.