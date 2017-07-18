Средства на открытие ещё одного кабинета начальных классов в школе №5 поручил заложить в бюджет Пскова глава города

12:45, 18 июля 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский совместно с главой администрации города Игорем Калашниковым провел рабочий выезд по обращению граждан. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, руководители города посетили среднюю общеобразовательную школу №5 имени Героя РФ М. Н. Евтюхина. Администрация учебного учреждения обратилась к главе Пскова с просьбой помочь в оборудовании дополнительных помещений для начальных классов.

Как пояснила заместитель директора по административно-хозяйственной части школы Светлана Котова, за последние годы сложилась тенденция увеличения числа первоклассников, поэтому руководством школы было принято решение перепрофилировать помещение бывшей библиотеки под кабинет начальных классов.

После осмотра помещений глава Пскова Иван Цецерский дал соответствующие поручения Игорю Калашникову проработать вопрос о включении необходимых средств в проект бюджета 2018 года.

Жители улицы Войсковой обратились к руководителям города по вопросу водоотведения в их районе. Как пояснили заявители, на данной территории выделены несколько участков под строительство для многодетных семей.

«Некоторые собственники участков при строительстве перекопали водоотводные каналы, в результате чего воде уходить некуда и периодически территорию района подтапливает», - уточнили заявители.

Глава Пскова поручил главе администрации города в ближайшее время организовать выездное совещание с целью оценки использования земельных участков собственниками и соблюдения ими правил использования земли с учетом требования отвода вод в этом районе.