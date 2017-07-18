Строительные инструменты украл великолучанин у пенсионера из Мурманска

12:34, 18 июля 2017, ПАИ

В Великих Луках полиция задержала местного жителя, подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в период с 12 по 16 июля в частный дом по улице Зенцовской в Великих Луках путем взлома запоров проник неизвестный и совершил кражу строительных инструментов и прочих вещей. Ущерб составил 45 тысяч рублей.

60-летний потерпевший - житель Мурманска - обратился за помощью в полицию. В результате полиция задержала безработного, судимого 53-летнего горожанина. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.