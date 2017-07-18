Поддельную пятитысячную купюру изъяли полицейские в Опочке
В Опочке, в одном из местных финансовых учреждений полицейские изъяли пятитысячную банкноту с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В связи с этим стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.