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Общество

Поддельную пятитысячную купюру изъяли полицейские в Опочке

В Опочке, в одном из местных финансовых учреждений полицейские изъяли пятитысячную банкноту с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В связи с этим стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

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