Водители, повторно севшие за руль нетрезвыми, задержаны в Пскове и Дновском районе

14:30, 18 июля 2017, ПАИ

В Пскове и Дновском районе полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, утром 17 июля в Пскове у дома по улице Металлистов дорожные полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2106, которым управлял нетрезвый 23-летний молодой человек.

Вечером того же дня в Дновском районе по дороге Гривки - Новодети на мопеде двигался 43-летний местный житель. Как выяснилось, он также был в нетрезвом виде. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.